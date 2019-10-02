В Челябинске УФАС возбудило дело на банк за настойчивую смс-рекламу

СЕГОДНЯ 18:01 2019-10-02T18:01:49+03:00

Клиент отказался от рассылки, но сообщения от банка все равно приходили Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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Антимонопольная служба усмотрела нарушение закона о рекламе в рассылке банка. Один из клиентов Сбербанка пожаловался, что в июле он попросил не присылать ему сообщения, но СМС стали приходить снова.

В августе он получил сообщение: «Александр, вам доступно специальное предложение по кредитной карте: золотая карта Visa с лимитом 50 000 р. И обслуживанием 0 р. Ставка 23,9% годовых или 0% до 50 дней».

— Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы, — напомнили в УФАС. — В связи с тем, что абонент написал обращение о прекращении рассылки, распространение указанной смс-рекламы может противоречить закону о рекламе.

Дело будет рассмотрено на заседании комиссии УФАС 21 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU