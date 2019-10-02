Депутат просит коллег из райсовета добиваться возврата прямых выборов мэра в Челябинске

СЕГОДНЯ 19:00 2019-10-02T19:06:04+03:00

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Депутат Калининского района Максим Лапин обратился к коллегам по райсовету с просьбой добиваться прямых выборов мэра.

— Стоит ли удивляться, что этот пост много лет подряд занимали такие одиозные чиновники как Сергей Давыдов, Евгений Тефтелев или Владимир Елистратов? Заставить городскую власть работать в интересах граждан можно только вернув прямые выборы главы Челябинска, — написал депутат на своей странице в Facebook.

Открытое письмо депутата

А между тем, этой осенью нового мэра выберут по старой схеме. Депутаты челябинской думы уже объявили конкурс, прием заявок от кандидатов пройдет с 7 по 21 октября. Ранее глава региона Алексей Текслер заявил, что вернуться к прямым выборам можно будет через пять лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU