Мошенница каждую неделю хоронит своего отца в Челябинской области

СЕГОДНЯ 05:55 2019-10-03T06:00:19+03:00

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Жителям Челябинской области приходят сообщения от некой Веры М., которая просит помочь материально.

— У меня ночью умер папа в Магнитогорске… Надо срочно лететь организовывать похороны, но билеты до Магнитогорска нереально дорогие. Я вас очень прошу помочь, если есть такая возможность. Прошу у вас в долг до следующего четверга 3700 рублей. В этот день у меня аванс в поликлинике. Именно столько мне не хватает на билет из Южно-Сахалинска, — пишет девушка совершенно незнакомым людям.

И ведь верят!

— Уже не первый раз хоронит своего бедного отца. Среди моих знакомых несколько человек попались на эту удочку, — написал в группе «ВКонтакте» Егор Мазурок, предупредив остальных пользователей соцсети.

Как оказалось, похороны отца мошенницы проходят практически каждую неделю и в разных городах России. Естественно, только виртуальные. Сообщения от женщины с номером банковской карты, оформленной на ее имя, получают люди по всей стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU