В больнице Челябинска умерла сбитая грузовиком молодая женщина

СЕГОДНЯ 06:25 2019-10-03T06:34:00+03:00

Врачи боролись за жизнь Анжелы Беляковой около двух недель

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В среду, 2 октября, в больнице скорой помощи, скончалась 28-летняя Анжела Белякова, которую 20 сентября сбил грузовик на остановке трамвая. Доктора изначально не давали прогнозов лечения, так как травмы были слишком тяжелыми.

Напомним, утром 20 сентября молодая женщина, которая всего три месяца назад вышла замуж, стояла на остановке трамвая «Тепличная» на проспекте Победы. В этот момент на нее наехал грузовик HOWO. Его водитель пытался притормозить, чтобы не удариться в легковушку, остановившуюся перед зеброй, и не справился с управлением — съехал с проезжей части на рельсы, снес ограждение трамвайной остановки и подмял под себя женщину. Еще один пешеход успел увернуться от грузовика.

Медики ампутировали Анжеле правую ногу, но началось отмирание тканей. Помимо этого, у женщины были серьезные травмы живота. Увы, спасти ее не удалось.

На водителя завели уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/733199" frameborder="0"></iframe> Грузовик вылетел на остановку и сбил женщину в Челябинске.Видео: Дмитрий Попов

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Судя по камерам наблюдения и показаниям свидетелей, шофер запросто мог вовремя затормозить (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU