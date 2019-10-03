«Заплати 500 рублей, и твоя машина не пострадает»: в Челябинске неизвестные шантажируют автомобилистов
Жительница Челябинска Дарья Антипенко опубликовала в группе «ВКонтакте» фото подброшенной ей записки. «Кладешь 500 рублей на Qiwi, и тогда твоя машина не пострадает» — напечатано на клочке бумаги. Номер для перевода денег написан от руки. Также мошенники просят отправить отчет о переводе денег на электронный адрес.
— Нашла сегодня под дворниками машины во дворе в районе железнодорожного вокзала, — подписала фото автоледи.
Сотрудники полиции Челябинска рекомендуют в таких ситуациях не переводить денежные средства. В случае совершения в отношении вас противоправных действий обращайтесь в полицию.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU