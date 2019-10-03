«Заплати 500 рублей, и твоя машина не пострадает»: в Челябинске неизвестные шантажируют автомобилистов

СЕГОДНЯ 07:10 2019-10-03T08:29:36+03:00

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Жительница Челябинска Дарья Антипенко опубликовала в группе «ВКонтакте» фото подброшенной ей записки. «Кладешь 500 рублей на Qiwi, и тогда твоя машина не пострадает» — напечатано на клочке бумаги. Номер для перевода денег написан от руки. Также мошенники просят отправить отчет о переводе денег на электронный адрес.

— Нашла сегодня под дворниками машины во дворе в районе железнодорожного вокзала, — подписала фото автоледи.

Сотрудники полиции Челябинска рекомендуют в таких ситуациях не переводить денежные средства. В случае совершения в отношении вас противоправных действий обращайтесь в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU