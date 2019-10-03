Криминальный квартет инсценировал 70 ДТП на дорогах Челябинска

СЕГОДНЯ 08:24 2019-10-03T08:24:13+03:00

Для одник авария - разорение, для других - прибыль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Четверо жителей Челябинска пойдут под суд за театр на дороге. Три года подряд они инсценировали ДТП на улицах Челябинска, чтобы получить страховку по ОСАГО.

— В уголовном деле более 70 эпизодов мошенничества. Молодые люди

умышленно попадали в аварии на машинах своих знакомых, а потом получали страховку. Часть полученных денег — от двух до 25 тысяч рублей — шла на вознаграждение настоящим владельцам автомобилей, — говорит старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Только в 2017 году совершили хищение около 890 тыс. рублей в страховых компаниях за три инсценированных ДТП.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU