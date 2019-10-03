Криминальный квартет инсценировал 70 ДТП на дорогах Челябинска
Четверо жителей Челябинска пойдут под суд за театр на дороге. Три года подряд они инсценировали ДТП на улицах Челябинска, чтобы получить страховку по ОСАГО.
— В уголовном деле более 70 эпизодов мошенничества. Молодые люди
умышленно попадали в аварии на машинах своих знакомых, а потом получали страховку. Часть полученных денег — от двух до 25 тысяч рублей — шла на вознаграждение настоящим владельцам автомобилей, — говорит старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Только в 2017 году совершили хищение около 890 тыс. рублей в страховых компаниях за три инсценированных ДТП.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU