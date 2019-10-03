Чистомен придумал, как очистить Челябинск от рекламы на столбах
Челябинский Чистомен нашел способ избавить город от неряшливых объявлений, которыми увешаны столбы и перекладины на остановках. Для порядка, уверен активист из народа, достаточно горсти песка и баночки краски.
— Два месяца назад я ради эксперимента покрасил пару столбов смесью краски и песка. Столбы приобрели шероховатую поверхность. Теперь наклеить на них незаконные объявления очень сложно. Мои столбы до сих пор стоять чистые. Вот так и можно победить массовую расклейку, — рассказал на личной странице в соцсетях Чистомен.
А как вам нравится больше? Фото: соцсети.
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ИСТОЧНИК KP.RU