В Челябинской области на М-5 появятся газовые заправочные станции

СЕГОДНЯ 08:40 2019-10-03T08:40:29+03:00

Изменить размер текста: A A

— Развитие рынка газомоторного топлива для Челябинской области имеет особое значение. И в контексте улучшения экологической обстановки, и в рамках развития перспективных экономических специализаций. Наша область входит в десятку регионов-лидеров по развитию заправочной инфраструктуры. Мы стимулируем перевод общественного транспорта на компримированный и сжиженный природный газ, — подчеркнул Алексей Текслер.

На Южном Урале действуют 14 заправочных станций на природном газе. Цель за пять лет — 58 заправочных станций на КПГ, а также развитие сети заправок на СПГ — до 10 объектов.

Южный Урал намерен войти в федеральный транспортный коридор по КПГ и по СПГ. Идет подготовка схемы развития региональной заправочной инфраструктуры. Определены места дислокации земельных участков вдоль трассы М-5; они могут быть рассмотрены под строительство газовых АЗС.

Новый областной закон позволяет муниципалитетам снижать стоимость аренды под строительство объектов заправки транспорта природным газом. Кроме того, власти стимулируют перевод транспорта на газ. Для организаций, чей автопарк на природном топливе, транспортный налог снижен на 50%. В 2020 г в Магнитогорске запланирован запуск завода по сжижению газа.

По поручению губернатора планируется покупка значительного числа автобусов разной вместимости на газе — вместо 1,5 тыс сегодняшних маршруток. На 66 автобусов для Челябинска областной бюджет уже выделил 761 млн руб.

— Перевод общественного транспорта Челябинска на газомоторное топливо внесет значительный вклад в реализацию «майского» Указа Президента РФ и федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», — отметил Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU