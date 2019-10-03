Прижатый BMW к забору школы житель Челябинска все еще в реанимации
Житель Челябинска, которого утром 30 сентября, автомобиль BMW прижал к забор школы, все еще находится в реанимации, но после нескольких операций идет на поправку, рассказали в горздраве.
В центре Челябинска BMW снес мужчину и врезался в ограду лицея.
Напомним, авария произошла на улице Сони Кривой у лицея № 67. Пешеход оказался зажатым между иномаркой и забором. На месте работали спасатели, медики и госавтоинспекторы. Пострадавшего вызволили и увезли в больницу. Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU