Житель Челябинской области разнес и ограбил два магазина
Иначе как помутнением рассудка неадекватное поведение жителя Сатки не объяснишь. Но судить его будут за криминальные похождения по всей строгости Уголовного кодекса.
— В марте этого года мужчина пришел в магазин, где работает его знакомая. Он хотел выяснить отношения. Разозлившись на женщину, он разбил хоккейной клюшкой витрину и электронные весы, а потом вынес из магазина 20 бутылок пива, — рассказали КП-Челябинск в прокуратуре Челябинской области.
Спустя несколько часов уже в другом магазине он забросал женщину-продавца предметами интерьера. А на следующий день вновь открыто похитил из того же магазина алкоголь.
Теперь мужчине грозит уголовный срок за грабеж и побои.
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ИСТОЧНИК KP.RU