Житель Челябинской области разнес и ограбил два магазина

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-03T09:08:50+03:00

Теперь его будут за это судить

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Иначе как помутнением рассудка неадекватное поведение жителя Сатки не объяснишь. Но судить его будут за криминальные похождения по всей строгости Уголовного кодекса.

— В марте этого года мужчина пришел в магазин, где работает его знакомая. Он хотел выяснить отношения. Разозлившись на женщину, он разбил хоккейной клюшкой витрину и электронные весы, а потом вынес из магазина 20 бутылок пива, — рассказали КП-Челябинск в прокуратуре Челябинской области.

Спустя несколько часов уже в другом магазине он забросал женщину-продавца предметами интерьера. А на следующий день вновь открыто похитил из того же магазина алкоголь.

Теперь мужчине грозит уголовный срок за грабеж и побои.

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ИСТОЧНИК KP.RU