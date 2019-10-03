2019-10-03T10:10:12+03:00
Общество

Клубы дыма поднялись в ночное небо Челябинска на несколько десятков метров

Жителей Северо-Запада напугал горящий балкон
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Дым выглядел устрашающе. Фото: соцсети.Дым выглядел устрашающе. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

В районе трех часов ночи 3 октября на телефон «112» пришло сообщение о пожаре. Над домом № 317А по проспекту Победы поднимались высокие клубы дыма.

На место выехал боевой расчет. Тут и стало понятно, что страхи горожан сильно преувеличены.

— Горел балкон на восьмом этаже. С огнем пожарные при помощи автолестницы справились довольно быстро. Но все-таки подгорела дверь на балкон и частично балкон соседей. Люди не пострадали, — заверила КП-Челябинск пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

На месте ЧП работали дознаватели. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске бизнес попросят вложиться в парки
Пассажирский трап протаранил самолет в аэропорту Челябинска
Жителя Челябинской области оштрафовали на 300 тыс. рублей за парковку в Москве
Жители нового района в Челябинске семь лет умоляют чиновников сделать тротуар
Для матери, зарезавшей годовалого сына в Челябинской области, нашли оправдание
Силач из Челябинска Михаил Кокляев устроил драку с Емельяненко в московском баре
ВТБ и «Этажи» увеличили скидку на ипотеку по партнерской программе
На улицы Челябинска вернулась маршрутка № 66
В одной из школ Челябинской области скрывают вспышку лишая
ВТБ Лизинг в рамках Ownbusinessday предлагает автомобили на специальных условиях
Показ мод 150-летней давности устроили в Челябинске
Девушка из Челябинска умерла в Москве, покурив вейп в подъезде
Житель Челябинской области разнес и ограбил два магазина
Челябинвестбанк разыгрывает билеты на игры ХК «Трактор»
Прижатый BMW к забору школы житель Челябинска все еще в реанимации
В Челябинской области на М-5 появятся газовые заправочные станции
Чистомен придумал, как очистить Челябинск от рекламы на столбах
Криминальный квартет инсценировал 70 ДТП на дорогах Челябинска