Клубы дыма поднялись в ночное небо Челябинска на несколько десятков метров
В районе трех часов ночи 3 октября на телефон «112» пришло сообщение о пожаре. Над домом № 317А по проспекту Победы поднимались высокие клубы дыма.
На место выехал боевой расчет. Тут и стало понятно, что страхи горожан сильно преувеличены.
— Горел балкон на восьмом этаже. С огнем пожарные при помощи автолестницы справились довольно быстро. Но все-таки подгорела дверь на балкон и частично балкон соседей. Люди не пострадали, — заверила КП-Челябинск пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.
На месте ЧП работали дознаватели. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU