Клубы дыма поднялись в ночное небо Челябинска на несколько десятков метров

СЕГОДНЯ 10:10 2019-10-03T10:10:12+03:00

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В районе трех часов ночи 3 октября на телефон «112» пришло сообщение о пожаре. Над домом № 317А по проспекту Победы поднимались высокие клубы дыма.

На место выехал боевой расчет. Тут и стало понятно, что страхи горожан сильно преувеличены.

— Горел балкон на восьмом этаже. С огнем пожарные при помощи автолестницы справились довольно быстро. Но все-таки подгорела дверь на балкон и частично балкон соседей. Люди не пострадали, — заверила КП-Челябинск пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

На месте ЧП работали дознаватели. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU