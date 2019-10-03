В одной из школ Челябинской области скрывают вспышку лишая

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-03T11:28:45+03:00

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Родители школьников из копейского поселка Горняк обвинили администрацию местной школы в бездействии. Поучебному заведению распространился лишай, но занятия в школе № 13 проводятся, сообщает «Курс дела».

— Если бы знала, что в школе лишай, то ребенка бы на занятия не пустила, — признается одна из мам. — Но педагоги не известили родителей вовремя.

— Школу на карантин не закрыли, хотя о заболевании разговор идет уже вторую неделю. И сейчас речь идет уже о двух зданиях: это младшая и старшая школы. Про садик пока ничего неизвестно. Занятия не отменяют, — пишут родители в социальных сетях.

Взрослые жалуются, что выявить заболевших сейчас очень сложно. Больные дети скрывают свою болезнь и продолжают ходить на уроки, подвергая риску здоровых.

Родители подготовили жалобу в прокуратуру и в Роспотребнадзор. Они надеются, что надзорные ведомства наведут в школе порядок.

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ИСТОЧНИК KP.RU