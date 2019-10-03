2019-10-03T11:28:45+03:00
Общество

В одной из школ Челябинской области скрывают вспышку лишая

Родители запрещают детишкам рассказывать одноклассникам про болезнь
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Родители просят закрыть школу на карантин.Родители просят закрыть школу на карантин.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Родители школьников из копейского поселка Горняк обвинили администрацию местной школы в бездействии. Поучебному заведению распространился лишай, но занятия в школе № 13 проводятся, сообщает «Курс дела».

— Если бы знала, что в школе лишай, то ребенка бы на занятия не пустила, — признается одна из мам. — Но педагоги не известили родителей вовремя.

— Школу на карантин не закрыли, хотя о заболевании разговор идет уже вторую неделю. И сейчас речь идет уже о двух зданиях: это младшая и старшая школы. Про садик пока ничего неизвестно. Занятия не отменяют, — пишут родители в социальных сетях.

Взрослые жалуются, что выявить заболевших сейчас очень сложно. Больные дети скрывают свою болезнь и продолжают ходить на уроки, подвергая риску здоровых.

Родители подготовили жалобу в прокуратуру и в Роспотребнадзор. Они надеются, что надзорные ведомства наведут в школе порядок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете подробности этой истории?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске бизнес попросят вложиться в парки
Пассажирский трап протаранил самолет в аэропорту Челябинска
Жителя Челябинской области оштрафовали на 300 тыс. рублей за парковку в Москве
Жители нового района в Челябинске семь лет умоляют чиновников сделать тротуар
Для матери, зарезавшей годовалого сына в Челябинской области, нашли оправдание
Силач из Челябинска Михаил Кокляев устроил драку с Емельяненко в московском баре
ВТБ и «Этажи» увеличили скидку на ипотеку по партнерской программе
На улицы Челябинска вернулась маршрутка № 66
ВТБ Лизинг в рамках Ownbusinessday предлагает автомобили на специальных условиях
Клубы дыма поднялись в ночное небо Челябинска на несколько десятков метров
Показ мод 150-летней давности устроили в Челябинске
Девушка из Челябинска умерла в Москве, покурив вейп в подъезде
Житель Челябинской области разнес и ограбил два магазина
Челябинвестбанк разыгрывает билеты на игры ХК «Трактор»
Прижатый BMW к забору школы житель Челябинска все еще в реанимации
В Челябинской области на М-5 появятся газовые заправочные станции
Чистомен придумал, как очистить Челябинск от рекламы на столбах
Криминальный квартет инсценировал 70 ДТП на дорогах Челябинска