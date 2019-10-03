2019-10-03T11:25:32+03:00
Экономика

ВТБ и «Этажи» увеличили скидку на ипотеку по партнерской программе

Клиенты могут приобрести недвижимость на вторичном рынке со скидкой
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Банк ВТБ и компания «Этажи» улучшили условия по совместной ипотечной программе. До 31 декабря клиенты «Этажей» могут получить дисконт 0,7 п.п. на ставку по ипотеке в ВТБ при покупке квартиры от собственника.

Клиенты могут приобрести недвижимость на вторичном рынке со скидкой по ставке 9,1% годовых. Также для клиентов «Этажей» в ВТБ по-прежнему действует дисконт 0,6 п.п. при покупке объектов в новостройках: итоговая ставка составит 9,2% годовых. Данные ценовые параметры действительны при первоначальном взносе от 20%.

«ВТБ давно сотрудничает с компанией «Этажи», совместно мы улучшаем качество сервиса и делаем ипотеку более доступной. Отмечу, что наша партнерская программа традиционно востребована у клиентов. В четвертом квартале дисконт при покупке квартиры на вторичном рынке стал еще выгоднее», — прокомментировал управляющий ВТБ в Тюменской области Гариф Ромашкин.

Как объясняет руководитель компании «Этажи» Ильдар Хусаинов: «На рынке недвижимости присутствует сезонность. К концу года количество сделок увеличивается, так как многие клиенты хотят решить квартирный вопрос до праздников. Поэтому именно сейчас, совместно с ведущим банком, мы делаем покупку недвижимости выгоднее для наших клиентов».

В сентябре 2019 года ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,3 п.п. Максимально выгодные ценовые параметры доступны клиентам в рамках программы «Больше метров – ниже ставка»: кредит можно оформить под 8,9% годовых. Также с апреля этого года семьи с двумя и более детьми могут оформить кредит или рефинансировать ранее полученный под 5% годовых в рамках программы «Ипотека с господдержкой».

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