2019-10-03T11:24:40+03:00
Общество

На улицы Челябинска вернулась маршрутка № 66

Проезд в ней подорожал
Лидия ПЕСКОВА
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Маршрутка № 66 была уникальной, ее маршрут - популярным.Маршрутка № 66 была уникальной, ее маршрут - популярным.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Популярная среди челябинцев маршрутка № 66, которая связывала две окраины мегаполиса: поселок ЧКПЗ и Шершни, — вернулась в строй. Городское управление транспорта, наконец, нашло нового перевозчика.

Автобусы № 66 будут бегать по городу с пятиминутным интервалом. Движение маршрута начинается в 5.30 утра, заканчивается в 21.30.

Цена проезда немного выросла и теперь составляет 25 рублей с носа. Льготного проезда и проезда по транспортным картам на маршруте № 66 пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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