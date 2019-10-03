Силач из Челябинска Михаил Кокляев устроил драку с Емельяненко в московском баре

СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-03T11:53:06+03:00

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Ничто не предвещало потасовки. Парни недавно заявили о том, что готовы выйти на боксерский ринг и посмотреть кто кого: вице-чемпион Arnold Classic Strongman, рекордсмен по силовому экстриму 40-летний Михаил Кокляев против чемпиона Европы по самбо 38-летнего Александра Емельяненко, брата легандарного бойца Федора Емельяненко. Даже подписали договор о намерениях.

Для продвижения этой темы атлеты решили поучаствовать в записи интервью для блога. Но просто посидеть, поговорить у мужиков не получилось. Во время разговора оба, вероятно «нагретые» темой беседы, вскочили и начали сверлить друг-дружку злобными взглядами и бросаться оскорблениями. Драки не получилось. Рефери-журналист разнял бойцов. Однако, говорят, что метко брошенная Емельяненко кепка рассекла бровь Кокляеву.

Известно, что Михаил и Александр уже подписали договор о намерениях провести бой по правилам профессионального боя. Но место и время неизвестно. Оба спортсмена сейчас активно подыскивают спонсоров и инвесторов, готовый вложить деньги в этот проект и выплатить гонорары участникам боя. Правда, некоторые коллеги атлетов утверждают, что это чистый пиар, шоу-бизнес и желание набить кошельки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/735586" frameborder="0"></iframe> Кокляев и Емельяненко стали переругиваться, после чего вскочили – и начали кидаться кепкой. В итоге метко брошенная шапка рассекла лицо пауэрлифтеру. Видео: BAZA.

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ИСТОЧНИК KP.RU