2019-10-03T11:53:06+03:00
Спорт

Силач из Челябинска Михаил Кокляев устроил драку с Емельяненко в московском баре

Известному пауэрлифтеру рассекли бровь
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Силач из Челябинска Михаил Кокляев устроил драку с Емельяненко в московском бареСилач из Челябинска Михаил Кокляев устроил драку с Емельяненко в московском бареФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Ничто не предвещало потасовки. Парни недавно заявили о том, что готовы выйти на боксерский ринг и посмотреть кто кого: вице-чемпион Arnold Classic Strongman, рекордсмен по силовому экстриму 40-летний Михаил Кокляев против чемпиона Европы по самбо 38-летнего Александра Емельяненко, брата легандарного бойца Федора Емельяненко. Даже подписали договор о намерениях.

Для продвижения этой темы атлеты решили поучаствовать в записи интервью для блога. Но просто посидеть, поговорить у мужиков не получилось. Во время разговора оба, вероятно «нагретые» темой беседы, вскочили и начали сверлить друг-дружку злобными взглядами и бросаться оскорблениями. Драки не получилось. Рефери-журналист разнял бойцов. Однако, говорят, что метко брошенная Емельяненко кепка рассекла бровь Кокляеву.

Известно, что Михаил и Александр уже подписали договор о намерениях провести бой по правилам профессионального боя. Но место и время неизвестно. Оба спортсмена сейчас активно подыскивают спонсоров и инвесторов, готовый вложить деньги в этот проект и выплатить гонорары участникам боя. Правда, некоторые коллеги атлетов утверждают, что это чистый пиар, шоу-бизнес и желание набить кошельки.

Кокляев и Емельяненко стали переругиваться, после чего вскочили – и начали кидаться кепкой. В итоге метко брошенная шапка рассекла лицо пауэрлифтеру. Видео: BAZA.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске бизнес попросят вложиться в парки
Пассажирский трап протаранил самолет в аэропорту Челябинска
Жителя Челябинской области оштрафовали на 300 тыс. рублей за парковку в Москве
Жители нового района в Челябинске семь лет умоляют чиновников сделать тротуар
Для матери, зарезавшей годовалого сына в Челябинской области, нашли оправдание
ВТБ и «Этажи» увеличили скидку на ипотеку по партнерской программе
На улицы Челябинска вернулась маршрутка № 66
В одной из школ Челябинской области скрывают вспышку лишая
ВТБ Лизинг в рамках Ownbusinessday предлагает автомобили на специальных условиях
Клубы дыма поднялись в ночное небо Челябинска на несколько десятков метров
Показ мод 150-летней давности устроили в Челябинске
Девушка из Челябинска умерла в Москве, покурив вейп в подъезде
Житель Челябинской области разнес и ограбил два магазина
Челябинвестбанк разыгрывает билеты на игры ХК «Трактор»
Прижатый BMW к забору школы житель Челябинска все еще в реанимации
В Челябинской области на М-5 появятся газовые заправочные станции
Чистомен придумал, как очистить Челябинск от рекламы на столбах
Криминальный квартет инсценировал 70 ДТП на дорогах Челябинска