2019-10-03T11:42:57+03:00
Происшествия

Для матери, зарезавшей годовалого сына в Челябинской области, нашли оправдание

В душу женщины заглянуло следствие
Лидия ПЕСКОВА
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После суда женщину отдадут в руки медиков.После суда женщину отдадут в руки медиков.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Поставлена точку в уголовном деле 22-летней жительницы села Ларино, которая в декабре 2018 года зарезала годовалого сына.

— По версии следствия, мать нанесла смертельные ножевые ранения сыну. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент преступления женщина была невменяемой, так как убийству предшествовала длительная психотравмирующая ситуация, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Следствие полагает, что у женщины возникло временное психическое расстройство. Мать не осознавала, к чему приведут ее действия.

Уголовное дело направлено в суд. Вместо тюрьмы женщину хотят отправить на принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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