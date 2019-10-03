Для матери, зарезавшей годовалого сына в Челябинской области, нашли оправдание
Поставлена точку в уголовном деле 22-летней жительницы села Ларино, которая в декабре 2018 года зарезала годовалого сына.
— По версии следствия, мать нанесла смертельные ножевые ранения сыну. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент преступления женщина была невменяемой, так как убийству предшествовала длительная психотравмирующая ситуация, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
Следствие полагает, что у женщины возникло временное психическое расстройство. Мать не осознавала, к чему приведут ее действия.
Уголовное дело направлено в суд. Вместо тюрьмы женщину хотят отправить на принудительное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU