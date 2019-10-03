2019-10-03T11:54:18+03:00
Общество

Жители нового района в Челябинске семь лет умоляют чиновников сделать тротуар

Но те не спешат исполнять даже решение суда
Андрей АБРАМОВ
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Слева тротуар есть, а с противоположной стороны его делать не стали. Фото: «Урал-пресс-информ»Слева тротуар есть, а с противоположной стороны его делать не стали. Фото: «Урал-пресс-информ»
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В начале года прокуратура через суд обязала администрацию сделать тротуар на улице Ферганской. Это продолжение крупной магистрали Зальцмана в микрорайоне Чурилово. Местные жители просят сделать нормальную пешеходную зону уже семь лет, но пока лишь получают отписки.

Формально дорога на Ферганской не сдана в эксплуатацию уже несколько лет. По левой части построили панельки. Тротуар худо-бедно сделали. Напротив высотных домов исторически располагается частный сектор. К нему же тротуара не существует. Жители вынуждены идти по обочине.

Как объяснили в мэрии Челябинска агентству «Урал-пресс-информ», чтобы сделать тротуар нужно перенести заборы частного сектора. Но журналисты считают, что это оправдание. Они разговаривали со специалистами и те дали однозначный ответ: трогать заборы не нужно, достаточно сузить проезжую часть.

Чиновники обещали, что приступят к исполнению решения суда с наступлением тепла. Но близится зима, а тротуара так и нет. Похоже, за дело возьмутся судебные приставы. Повлиять на управление дорожного хозяйства они могут штрафами.

Страх и отвращение в Чурилово.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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