Жители нового района в Челябинске семь лет умоляют чиновников сделать тротуар
В начале года прокуратура через суд обязала администрацию сделать тротуар на улице Ферганской. Это продолжение крупной магистрали Зальцмана в микрорайоне Чурилово. Местные жители просят сделать нормальную пешеходную зону уже семь лет, но пока лишь получают отписки.
Формально дорога на Ферганской не сдана в эксплуатацию уже несколько лет. По левой части построили панельки. Тротуар худо-бедно сделали. Напротив высотных домов исторически располагается частный сектор. К нему же тротуара не существует. Жители вынуждены идти по обочине.
Как объяснили в мэрии Челябинска агентству «Урал-пресс-информ», чтобы сделать тротуар нужно перенести заборы частного сектора. Но журналисты считают, что это оправдание. Они разговаривали со специалистами и те дали однозначный ответ: трогать заборы не нужно, достаточно сузить проезжую часть.
Чиновники обещали, что приступят к исполнению решения суда с наступлением тепла. Но близится зима, а тротуара так и нет. Похоже, за дело возьмутся судебные приставы. Повлиять на управление дорожного хозяйства они могут штрафами.
Страх и отвращение в Чурилово.
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ИСТОЧНИК KP.RU