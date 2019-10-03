Жителя Челябинской области оштрафовали на 300 тыс. рублей за парковку в Москве

СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-03T12:05:02+03:00

Припарковался на газоне и попал на деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Житель Магнитогорска был проездом в Москве и опрометчиво припарковал свою машину на зеленом газоне. А за этим в столице очень строго следят. Мужчине выписали штраф в размере 300 тыс. рублей. Взыскать его помогли судебные приставы.

— Так как машина числилась на предприятии, штраф выписали конторе. Судебные приставы ограничили проведение сделок с клиентами этой фирмы. И предприятие, а оно занимается производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, штраф заплатило, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Также приставы взыскали с фирмы исполнительский сбор за отказ оплатить сумму вовремя.

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ИСТОЧНИК KP.RU