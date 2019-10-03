Жителя Челябинской области оштрафовали на 300 тыс. рублей за парковку в Москве
Житель Магнитогорска был проездом в Москве и опрометчиво припарковал свою машину на зеленом газоне. А за этим в столице очень строго следят. Мужчине выписали штраф в размере 300 тыс. рублей. Взыскать его помогли судебные приставы.
— Так как машина числилась на предприятии, штраф выписали конторе. Судебные приставы ограничили проведение сделок с клиентами этой фирмы. И предприятие, а оно занимается производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, штраф заплатило, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.
Также приставы взыскали с фирмы исполнительский сбор за отказ оплатить сумму вовремя.
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ИСТОЧНИК KP.RU