2019-10-03T12:05:02+03:00
Общество

Жителя Челябинской области оштрафовали на 300 тыс. рублей за парковку в Москве

Водитель оставил свое авто на газоне
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Припарковался на газоне и попал на деньги.Припарковался на газоне и попал на деньги.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Житель Магнитогорска был проездом в Москве и опрометчиво припарковал свою машину на зеленом газоне. А за этим в столице очень строго следят. Мужчине выписали штраф в размере 300 тыс. рублей. Взыскать его помогли судебные приставы.

— Так как машина числилась на предприятии, штраф выписали конторе. Судебные приставы ограничили проведение сделок с клиентами этой фирмы. И предприятие, а оно занимается производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, штраф заплатило, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Также приставы взыскали с фирмы исполнительский сбор за отказ оплатить сумму вовремя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске бизнес попросят вложиться в парки
Пассажирский трап протаранил самолет в аэропорту Челябинска
Жители нового района в Челябинске семь лет умоляют чиновников сделать тротуар
Для матери, зарезавшей годовалого сына в Челябинской области, нашли оправдание
Силач из Челябинска Михаил Кокляев устроил драку с Емельяненко в московском баре
ВТБ и «Этажи» увеличили скидку на ипотеку по партнерской программе
На улицы Челябинска вернулась маршрутка № 66
В одной из школ Челябинской области скрывают вспышку лишая
ВТБ Лизинг в рамках Ownbusinessday предлагает автомобили на специальных условиях
Клубы дыма поднялись в ночное небо Челябинска на несколько десятков метров
Показ мод 150-летней давности устроили в Челябинске
Девушка из Челябинска умерла в Москве, покурив вейп в подъезде
Житель Челябинской области разнес и ограбил два магазина
Челябинвестбанк разыгрывает билеты на игры ХК «Трактор»
Прижатый BMW к забору школы житель Челябинска все еще в реанимации
В Челябинской области на М-5 появятся газовые заправочные станции
Чистомен придумал, как очистить Челябинск от рекламы на столбах
Криминальный квартет инсценировал 70 ДТП на дорогах Челябинска