Пассажирский трап протаранил самолет в аэропорту Челябинска
Ранним утром 3 октября в Челябинске приземлился Airbus A-321. Он летел из Москвы, должен был высадить пассажиров, принять новых и улететь обратно в столицу. Когда к воздушному судну прикатывали трап, машина разогналась сверх меры и врезалась в борт.
— Повреждена обшивка самолета. На борту воздушного судна были 163 пассажира, из них 11 несовершеннолетних. За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался, — сообщили КП-Челябинск в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.
Органы начали доследственную проверку. Сейчас проводится осмотр места происшествия, воздушного судна, опрашиваются члены экипажа, сотрудники наземных служб аэропорта. Важно также оценить сумму причиненного ущерба и дать ответ — сможет ли этот самолет в дальнейшем безопасно перевозить пассажиров.
Трап врезался в самолет.
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ИСТОЧНИК KP.RU