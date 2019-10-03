2019-10-03T12:31:35+03:00
Происшествия

Пассажирский трап протаранил самолет в аэропорту Челябинска

К делу подключился следственный комитет
Андрей АБРАМОВ
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Трап оставил на борту трещину.Трап оставил на борту трещину.Фото: кадр с видео
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Ранним утром 3 октября в Челябинске приземлился Airbus A-321. Он летел из Москвы, должен был высадить пассажиров, принять новых и улететь обратно в столицу. Когда к воздушному судну прикатывали трап, машина разогналась сверх меры и врезалась в борт.

— Повреждена обшивка самолета. На борту воздушного судна были 163 пассажира, из них 11 несовершеннолетних. За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался, — сообщили КП-Челябинск в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Органы начали доследственную проверку. Сейчас проводится осмотр места происшествия, воздушного судна, опрашиваются члены экипажа, сотрудники наземных служб аэропорта. Важно также оценить сумму причиненного ущерба и дать ответ — сможет ли этот самолет в дальнейшем безопасно перевозить пассажиров.

Трап врезался в самолет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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