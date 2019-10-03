В Челябинске бизнес попросят вложиться в парки
Сегодня в челябинской администрации обсуждают развитие парковых пространств. В городе их пять: им. Гагарина, Горсад им. Пушкина, Сад Победы, парк «Металлург» им. Тищенко, парк Калининского района, занимают 172,2 гектара.
Чиновники признают: в условиях неблагоприятной экологической ситуации городу зеленые зоны очень нужны. Потому в работе еще две точки — парк «Северо-Западный» в Курчатовском районе и «Плодушка» в Ленинском. На заседании проектного комитета в мэрии «Челябинск — город для жизни» обсуждают концепцию развития культуры вообще и парков в частности в ближайшие два-три года.
Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин подчеркнул, что без культурной составляющей зеленые точки города — это просто досуговые учреждения.
— Нужна хотя бы одна выставка в парке, — настаивает министр.
Временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова заявила, что концепция зон для отдыха будет обсуждена с представителями бизнеса.
— Многие завидуют Екатеринбургу, но там бизнес-сообщество вкладывает деньги в развитие парков и досуговых пространств. Мы — соседи, потому нужно заимствовать удачный опыт. Будем привлекать к этой теме на добровольной основе предпринимателей.
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ИСТОЧНИК KP.RU