2019-10-03T13:00:23+03:00
Общество

В Челябинске бизнес попросят вложиться в парки

Город нуждается в развитии зеленых зон
Инна КУМЕЙКО
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В Челябинске чиновники обустраивают парковое пространство.В Челябинске чиновники обустраивают парковое пространство.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО
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Сегодня в челябинской администрации обсуждают развитие парковых пространств. В городе их пять: им. Гагарина, Горсад им. Пушкина, Сад Победы, парк «Металлург» им. Тищенко, парк Калининского района, занимают 172,2 гектара.

Чиновники признают: в условиях неблагоприятной экологической ситуации городу зеленые зоны очень нужны. Потому в работе еще две точки — парк «Северо-Западный» в Курчатовском районе и «Плодушка» в Ленинском. На заседании проектного комитета в мэрии «Челябинск — город для жизни» обсуждают концепцию развития культуры вообще и парков в частности в ближайшие два-три года.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин подчеркнул, что без культурной составляющей зеленые точки города — это просто досуговые учреждения.

— Нужна хотя бы одна выставка в парке, — настаивает министр.

Временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова заявила, что концепция зон для отдыха будет обсуждена с представителями бизнеса.

— Многие завидуют Екатеринбургу, но там бизнес-сообщество вкладывает деньги в развитие парков и досуговых пространств. Мы — соседи, потому нужно заимствовать удачный опыт. Будем привлекать к этой теме на добровольной основе предпринимателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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