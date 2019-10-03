Житель дома на площади Революции рассказал о своем отношении к скандальной реконструкции

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-03T14:29:01+03:00

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Вторую неделю Челябинск обсуждает покраску дома на площади Революции, 1. Знаменитая многоэтажка в один момент стала розовой. Странный цвет возмутил многих, но после внутренних расследований чиновники заявили, что будет красиво и цвет будет прежним.

— Сложное колорирование даст несколько оттенков, в результате чего внешний вид здания будет максимально приближен к первоначальному, — сообщили в мэрии.

Издание «Курс дела» поговорило с Евгением Ткаченко. Это известный челябинский фотограф, который как раз живет в том самом доме.

— Ситуация крайне тревожит и печалит. С этой покраской в трубу улетели миллионы рублей! Конечно, нужно было не красить, а сохранить облицовку. Да, она дороже, но зато и простоит после ремонта много лет. А краска через год начнет отслаиваться, что неминуемо приведет к очередным тратам. В итоге выйдет городскому бюджету выйдет дороже. Постоянный ремонт не нужен нам — жителям дома! Лучше бы сделали дорогу во дворе, она в ужасном состоянии — яма на яме, фасад покрасили, а внутрь зайти стыдно. Кстати, с художественной точки зрения выбранный розовый цвет — очень упрощенный, он совершенно не годится для здания в самом центре города, — рассказал Ткаченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU