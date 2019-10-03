2019-10-03T14:36:54+03:00
Общество

В Челябинске закрыли движение по улице возле стадиона «Локомотив»

Дорогу перекрыли на две недели
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Движение ограничено до 16 октября.Движение ограничено до 16 октября.Фото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

В Советском районе Челябинска частично закрыли движение рядом со стадионом «Локомотив», по улице Переселенческая. На ней начались работы по строительству сетей дождевой и бытовой канализации. Из-за этого перекрыли дорогу на участке от улицы Лазаретной до Перовской. Об этом предупредили в городской администрации.

Ограничения будут действовать до 16 октября. Работы ведет ООО Специализированный застройщик «Первый квартал».

Движение перекроют на этом участке. Фото: 2ГИС

Движение перекроют на этом участке. Фото: 2ГИС

В мэрии просят водителей учитывать ограничение и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новая схема власти Челябинской области не увеличит аппарат чиновников
У пострадавших в ДТП в Челябинской области будет больше шансов выжить
Новый вице-губернатор Челябинской области подарил главе избиркома боксерскую форму
В «Тракторе» прокомментировали слухи о переходах игроков в другие клубы
Брак и скачки напряжения: почему новый трамвай перестал колесить по Челябинску
Через 10 лет на дорогах Челябинской области не должно быть смертельных ДТП
Житель дома на площади Революции рассказал о своем отношении к скандальной реконструкции
ВТБ раскрыл первые эскроу счета
Программистов мало, а изоленты много: как в Челябинске «починили» табло электронной очереди
В Челябинске бизнес попросят вложиться в парки
Пассажирский трап протаранил самолет в аэропорту Челябинска
Жителя Челябинской области оштрафовали на 300 тыс. рублей за парковку в Москве
Жители нового района в Челябинске семь лет умоляют чиновников сделать тротуар
Для матери, зарезавшей годовалого сына в Челябинской области, нашли оправдание
Силач из Челябинска Михаил Кокляев устроил драку с Емельяненко в московском баре
ВТБ и «Этажи» увеличили скидку на ипотеку по партнерской программе
На улицы Челябинска вернулась маршрутка № 66
В одной из школ Челябинской области скрывают вспышку лишая
ВТБ Лизинг в рамках Ownbusinessday предлагает автомобили на специальных условиях
Клубы дыма поднялись в ночное небо Челябинска на несколько десятков метров
Показ мод 150-летней давности устроили в Челябинске
Девушка из Челябинска умерла в Москве, покурив вейп в подъезде
Житель Челябинской области разнес и ограбил два магазина
Челябинвестбанк разыгрывает билеты на игры ХК «Трактор»
Прижатый BMW к забору школы житель Челябинска все еще в реанимации
В Челябинской области на М-5 появятся газовые заправочные станции
Чистомен придумал, как очистить Челябинск от рекламы на столбах
Криминальный квартет инсценировал 70 ДТП на дорогах Челябинска