В Челябинске закрыли движение по улице возле стадиона «Локомотив»

СЕГОДНЯ 14:29 2019-10-03T14:36:54+03:00

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В Советском районе Челябинска частично закрыли движение рядом со стадионом «Локомотив», по улице Переселенческая. На ней начались работы по строительству сетей дождевой и бытовой канализации. Из-за этого перекрыли дорогу на участке от улицы Лазаретной до Перовской. Об этом предупредили в городской администрации.

Ограничения будут действовать до 16 октября. Работы ведет ООО Специализированный застройщик «Первый квартал».

Движение перекроют на этом участке. Фото: 2ГИС

В мэрии просят водителей учитывать ограничение и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU