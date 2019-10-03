В Челябинске закрыли движение по улице возле стадиона «Локомотив»
Дорогу перекрыли на две недели
Движение ограничено до 16 октября.Фото: Анастасия Осипова
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В Советском районе Челябинска частично закрыли движение рядом со стадионом «Локомотив», по улице Переселенческая. На ней начались работы по строительству сетей дождевой и бытовой канализации. Из-за этого перекрыли дорогу на участке от улицы Лазаретной до Перовской. Об этом предупредили в городской администрации.
Ограничения будут действовать до 16 октября. Работы ведет ООО Специализированный застройщик «Первый квартал».
Движение перекроют на этом участке. Фото: 2ГИС
В мэрии просят водителей учитывать ограничение и заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU