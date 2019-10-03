2019-10-03T15:02:37+03:00
Спорт

В «Тракторе» прокомментировали слухи о переходах игроков в другие клубы

Заместитель гендиректора по спортивным вопросам Роман Беляев рассказал о селекционной работе команды
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Заместитель гендиректора по спортивным вопросам Роман Беляев рассказал о селекционной работе команды. Фото: ХК ТракторЗаместитель гендиректора по спортивным вопросам Роман Беляев рассказал о селекционной работе команды. Фото: ХК Трактор
Изменить размер текста:

В последнее время СМИ усиленно говорят и пишут о расторжении контрактов, переводах игроков, в целом о трансферной политике черно-белых. То голкипера ходят обменять, то расторгают контракт с игроком по соглашению сторон.

Заместитель генерального директора по спортивным вопросам ХК «Трактор» Роман Беляев дал комментарий официальному сайту клуба по поводу муссирования «околохоккейных» слухов:

— Работа менеджеров заключается в том, чтобы сделать команду сильнее. Обмены, переходы игроков — это часть игры, которая происходит не на льду, а в офисе. Мы понимаем, что утечка информации и различные вбросы тоже являются элементами этой игры. О переговорах обычно знают 1-2 человека в клубе, агенты хоккеиста. Когда эта информация уходит дальше, то нужно понимать — или это преднамеренно делается, или это просто непрофессионализм.

Трансферы любят тишину. Игроки — профессионалы, они должны к информации, которая появляется в СМИ, относиться правильно, делать выводы. Как только ты подписал контракт с клубом, ты должен быть готов к обмену. Обменять могут любого игрока, тех, кто играет плохо, и тех, кто играет хорошо. У любого обмена есть причина. Она может быть как финансовая, так и спортивная.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинец Михаил Кокляев о драке в московском баре: Емельяненко назвал меня «тупым», «толстым» и получил в ответ
Феминистка из Челябинска знает секрет создания идеальной семьи
Алексей Текслер встретился с руководством областного погрануправления
В маршрутках Челябинска можно будет расплачиваться по безналу
Новая схема власти Челябинской области не увеличит аппарат чиновников
У пострадавших в ДТП в Челябинской области будет больше шансов выжить
Новый вице-губернатор Челябинской области подарил главе избиркома боксерскую форму
Брак и скачки напряжения: почему новый трамвай перестал колесить по Челябинску
Через 10 лет на дорогах Челябинской области не должно быть смертельных ДТП
В Челябинске закрыли движение по улице возле стадиона «Локомотив»
Житель дома на площади Революции рассказал о своем отношении к скандальной реконструкции
ВТБ раскрыл первые эскроу счета