В «Тракторе» прокомментировали слухи о переходах игроков в другие клубы

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-03T15:02:37+03:00

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В последнее время СМИ усиленно говорят и пишут о расторжении контрактов, переводах игроков, в целом о трансферной политике черно-белых. То голкипера ходят обменять, то расторгают контракт с игроком по соглашению сторон.

Заместитель генерального директора по спортивным вопросам ХК «Трактор» Роман Беляев дал комментарий официальному сайту клуба по поводу муссирования «околохоккейных» слухов:

— Работа менеджеров заключается в том, чтобы сделать команду сильнее. Обмены, переходы игроков — это часть игры, которая происходит не на льду, а в офисе. Мы понимаем, что утечка информации и различные вбросы тоже являются элементами этой игры. О переговорах обычно знают 1-2 человека в клубе, агенты хоккеиста. Когда эта информация уходит дальше, то нужно понимать — или это преднамеренно делается, или это просто непрофессионализм.

Трансферы любят тишину. Игроки — профессионалы, они должны к информации, которая появляется в СМИ, относиться правильно, делать выводы. Как только ты подписал контракт с клубом, ты должен быть готов к обмену. Обменять могут любого игрока, тех, кто играет плохо, и тех, кто играет хорошо. У любого обмена есть причина. Она может быть как финансовая, так и спортивная.

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ИСТОЧНИК KP.RU