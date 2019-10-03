2019-10-03T15:08:09+03:00
Политика

Новый вице-губернатор Челябинской области подарил главе избиркома боксерскую форму

Сувенир стал метафорой поединка, который недавно завершился на полях региональных выборов
Андрей АБРАМОВ
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Анатолий Векшин и Сергей Обертас. Фото: «Челябинск Сегодня»Анатолий Векшин и Сергей Обертас. Фото: «Челябинск Сегодня»
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3 октября в избирательную комиссию Челябинской области приехал Анатолий Векшин. Он назначен новым вице-губернатором региона в команде Алексея Текслера. Во время визита в ведомство, гость преподнес необычный подарок. Об этом пишет сайт «Челябинск Сегодня».

Векшина приветствовал Сергей Обертас — главный по выборам на Южном Урале. От вице-губернатора он получил боксерские перчатки и шлем.

— Понимаю сложности вашей работы. Хотел бы сделать вам символический подарок. Поздравляю с новым политическим сезоном. Вы успешно все прошли, — сказал Анатолий Векшин.

Обертас поблагодарил за подарок и провел гостю экскурсию. Затем чиновники удалились на закрытое совещание.

Подарок для Сергея Обертаса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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