Новый вице-губернатор Челябинской области подарил главе избиркома боксерскую форму
3 октября в избирательную комиссию Челябинской области приехал Анатолий Векшин. Он назначен новым вице-губернатором региона в команде Алексея Текслера. Во время визита в ведомство, гость преподнес необычный подарок. Об этом пишет сайт «Челябинск Сегодня».
Векшина приветствовал Сергей Обертас — главный по выборам на Южном Урале. От вице-губернатора он получил боксерские перчатки и шлем.
— Понимаю сложности вашей работы. Хотел бы сделать вам символический подарок. Поздравляю с новым политическим сезоном. Вы успешно все прошли, — сказал Анатолий Векшин.
Обертас поблагодарил за подарок и провел гостю экскурсию. Затем чиновники удалились на закрытое совещание.
Подарок для Сергея Обертаса.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU