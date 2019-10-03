СЕГОДНЯ 15:23 2019-10-03T15:30:40+03:00

У пострадавших в ДТП в Челябинской области будет больше шансов выжить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На пресс-конференции ГИБДД Челябинской области, посвященной снижению смертности на дорогах, чиновники от здравоохранения рассказали о своем вкладе в общее дело.

Какие новшества ждут нашу медицину:

* Увеличение количества хорошо оснащенных реанимомобилей — настоящих палат интенсивной терапии на колесах.

* Оснащение автомобилей скорой помощи автоматическими аппаратами для сердечно-легочной реанимации. Они работают интенсивнее человека, и к тому же освобождают медику руки для сопутствующей помощи.

* В травмоцентр областной больницы закуплено оборудование для работы с детскими нейротравмами. Известно, что у детей в ДТП чаще страдает голова, тогда как у взрослых — нижняя часть тела.

* Уже заработала санитарная вертолетная авиация.

* Обновление автопарка скорой помощи.

* Оснащение районных медицинских учреждений хроматографами для определения, был ли пьян участник ДТП.

Об этом рассказал начальник отдела организации специализированной медицинской помощи санаторно-курортного лечения управления организации медицинской помощи взрослому населению регионального Минздрава Артем Шурыгин.

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ИСТОЧНИК KP.RU