У пострадавших в ДТП в Челябинской области будет больше шансов выжить
На пресс-конференции ГИБДД Челябинской области, посвященной снижению смертности на дорогах, чиновники от здравоохранения рассказали о своем вкладе в общее дело.
Какие новшества ждут нашу медицину:
* Увеличение количества хорошо оснащенных реанимомобилей — настоящих палат интенсивной терапии на колесах.
* Оснащение автомобилей скорой помощи автоматическими аппаратами для сердечно-легочной реанимации. Они работают интенсивнее человека, и к тому же освобождают медику руки для сопутствующей помощи.
* В травмоцентр областной больницы закуплено оборудование для работы с детскими нейротравмами. Известно, что у детей в ДТП чаще страдает голова, тогда как у взрослых — нижняя часть тела.
* Уже заработала санитарная вертолетная авиация.
* Обновление автопарка скорой помощи.
* Оснащение районных медицинских учреждений хроматографами для определения, был ли пьян участник ДТП.
Об этом рассказал начальник отдела организации специализированной медицинской помощи санаторно-курортного лечения управления организации медицинской помощи взрослому населению регионального Минздрава Артем Шурыгин.
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ИСТОЧНИК KP.RU