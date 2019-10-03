Феминистка из Челябинска знает секрет создания идеальной семьи

СЕГОДНЯ 15:53 2019-10-03T15:53:56+03:00

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Жителей Челябинской области шокировала история многодетной мамы из Златоуста, которая по версии родственников умерла от рук мужа-тирана. Правоохранительные органы, ранее заявившие, что она умерла от инфаркта, под давлением общественности и СМИ все же задержали мужчину.

Как отмечают челябинские феминистки со ссылкой на Росстат, 40% тяжких преступлений происходит в семье. Они убеждают: нельзя делать жертву виноватой, ведь женщина живет в той модели, которой ее учили: терпеть, нужно идти до конца, бороться за «любовь» и за сохранение «семьи».

— Часто мужчина избивает свою жену, потом пытается задобрить ее букетами и конфетами. Она прощает его, потому что любит, или у нее просто нет выбора. Некоторое время все хорошо, пока не начинается новый конфликт, — отмечает лидерка феминистической агитгруппы София Раевская.

Признаки, по которым можно определить, будет ли мужчина проявлять агрессию к близким, присутствуют далеко не всегда, но все же есть.

— Стоит обратить внимание, испытывает ли человек вспышки гнева, может ли пнуть собаку или кошку, есть ли у него конфликты с коллегами и друзьями, есть ли проблемы с алкоголем, азартными играми, — отмечает София Раевская. — Нужно, чтобы отношения в семье строились на партнерских позициях, где каждый выполняет какие-то обязанности по договоренности. Распространенное заблуждение, что муж феминистки — тряпка. У человека любого пола должен быть внутренний стержень, кроме того, он должен быть разносторонне развит. Почему-то женщина должна входить в горящую избу и коней на скаку останавливать. А мужчины?

О чем молчат кризисные центры и чем показателен пример челябинского хоккеиста Вячеслава Войнова — читайте в нашем интервью.

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ИСТОЧНИК KP.RU