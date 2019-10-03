Новая схема власти Челябинской области не увеличит аппарат чиновников

СЕГОДНЯ 15:37 2019-10-03T15:37:20+03:00

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Глава региона определился с кандидатурами на должности министерств. Алексей Нечаев возглавит министерство дорожного хозяйства и транспорта. Ирина Буторина — министерство социальных отношений. Минздрав региона — Юрий Семенов. Павел Рыжий стал министром промышленности, новых технологий и природных ресурсов.

Заместителем губернатора по вопросам внутренней политики назначен Анатолий Векшин. Министерство экономического развития региона будет курировать заместитель губернатора Егор Ковальчук.

Работа с городами и районами региона теперь организована по кустовому принципу. Область поделена на две крупы. Первая — центральная часть региона и юг, за исключением Магнитогорска. Вторая — север и горно-заводская зона, за исключением Челябинска и Копейска. Развитием Копейска, Магнитогорска и Челябинска занимается областное руководство. За территории первой и второй групп отвечают два новых заместителя губернатора — Евгений Голицын и Станислав Мошаров.

Алексей Текслер так прокомментировал назначение кураторов:

— У института моих представителей будет минимальный аппарат, Все министерства, включая отраслевые, должны полноценно работать со вновь назначенными вице-губернаторами по формированию планов развития муниципалитетов. Представители проедут и пройдут ногами не просто каждый муниципалитет, а каждое поселение, вникнут в каждую ситуацию. У нас есть ограничения финансовые, поэтому вопрос приоритетов и сбалансированность это вопрос крайне важный. Координировать работу новых вице-губернаторов будет Векшин. Это, надеюсь, понятно.

ИСТОЧНИК KP.RU