2019-10-03T15:48:36+03:00
Общество

В маршрутках Челябинска можно будет расплачиваться по безналу

Это поможет водителям не отвлекаться от дороги
Ирина КАРЕЛИНА
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Кажется, маршруткам придется тугоКажется, маршруткам придется тугоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Пассажиры маршруток жалуются на водителей: и руль крутят, и сдачу отсчитывают одновременно. Конечно, это создает аварийную ситуацию на дорогах. Но проблема может быть решена.

На пресс-конференции ГИБДД Челябинской области объявили о том, что скоро обязательным условием для общественного транспорта станут терминалы для безналичной оплаты проезда. Это касается и маршруток. Не выполнят правила — до свидания.

Вероятно, скоро маршруткам придется туго. Конкуренцию им должны составить новенькие автобусы большой вместимости. До конца 2019 года на дороги Челябинска должны выйти 65 таких машин. За три года — 500.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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