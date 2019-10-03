Алексей Текслер встретился с руководством областного погрануправления

СЕГОДНЯ 15:51 2019-10-03T15:57:44+03:00

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— Челябинская область зарождалась как пограничный регион. Почти 900 километров границы, есть определенные вызовы, связанные с тем, что рядом находится Средняя Азия, с миграционными вопросам. Считаю, что наша пограничная служба активно работает. Большой объем работ был сделан по обустройству границы, чтобы жизнь и работа пограничников была комфортной и максимально эффективной, — подчеркнул Алексей Текслер.

14 октября в должность вступит новый руководитель Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области — Дмитрий Тишин.

Во время встречи в резиденции губернатора обсудили вопросы обеспечения безопасности государственной границы, взаимодействия в развитии приграничного сотрудничества.

Кстати, протяженность границы с Казахстаном в Челябинской области — 891,9 км. На границе с соседним государством расположены Брединский, Карталинский, Варненский, Чесменский, Троицкий и Октябрьский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU