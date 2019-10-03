СЕГОДНЯ 16:12 2019-10-03T16:16:22+03:00

Челябинец Михаил Кокляев о драке в московском баре: Емельяненко назвал меня «тупым», «толстым» и получил в ответ

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Вице-чемпион Arnold Classic Strongman Кокляев и чемпион Европы по самбо Александр Емельяненко (брат легендарного бойца ММА Федора Емельяненко) недавно подписали договор о проведении поединка в ринге по правилам профессионального бокса и сейчас активно продолжают искать спонсоров.

— Организаторы турнира решили провести этакую интеллектуальную дуэль между мной и Александром Емельяненко. Но в итоге «конструктивного диалога» не получилось и все перешло на личности. Александр был чересчур открыт, и скажем мягко, несдержан. То и дело называл меня «тупым», «толстым», «никаким», «хинкали», говорил, что «не туда лезу» и прочее и прочее… Отвечая на вопрос, что Емельяненко обо мне думает, тот просто обозвал меня «ни на что негодным толстым качком». Я не выдержал, и случилось то, что вы видели.

Кокляев, отвечая на вопрос состоится ли бой с Емельяненко, сообщил, что поединок пройдет 29 ноября в Москве на ВТБ-арена, и что почти половина билетов уже раскуплена.

Правда, спецы считают, что это все это как-то не вяжется со спортом, ведь у мужиков совершенно разные весовые категории. 40-летний Кокляев весит под 160 кило, Емельяненко-младший — под сотню.

Челябинец Михаил Кокляев о драке в московском баре: Емельяненко назвал меня «тупым», «толстым» и получил в ответ 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU