Челябинск возобновляет прямые авиаперелеты в Ташкент
После четырехлетнего перерыва аэропорт Челябинска снова поднимет в небо прямой рейс до Ташкента. Первый вылет намечен на 26 октября.
— Национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways открывает прямые чартерные рейсы по маршруту Ташкент-Челябинск-Ташкент. Самолеты будут летать один раз в неделю по субботам, — рассказали в пресс-службе аэропорта Челябинск.
Два города свяжут самолеты Airbus A-320.
Самый дешевый билет можно будет купить за 9,3 тыс. рублей.
На борт каждому пассажиру разрешать взять бесплатно не более 20 кг багажа и восемь килограммов ручной клади.
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ИСТОЧНИК KP.RU