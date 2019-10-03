Челябинск возобновляет прямые авиаперелеты в Ташкент

СЕГОДНЯ 18:48 2019-10-03T18:48:29+03:00

Первый рейс в столицу Узбекистана намечен на конец октября

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После четырехлетнего перерыва аэропорт Челябинска снова поднимет в небо прямой рейс до Ташкента. Первый вылет намечен на 26 октября.

— Национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways открывает прямые чартерные рейсы по маршруту Ташкент-Челябинск-Ташкент. Самолеты будут летать один раз в неделю по субботам, — рассказали в пресс-службе аэропорта Челябинск.

Два города свяжут самолеты Airbus A-320.

Самый дешевый билет можно будет купить за 9,3 тыс. рублей.

На борт каждому пассажиру разрешать взять бесплатно не более 20 кг багажа и восемь килограммов ручной клади.

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ИСТОЧНИК KP.RU