Пенсионерка попала под колеса такси на зебре в Челябинске

СЕГОДНЯ 19:04 2019-10-03T19:04:32+03:00

Водитель иномарки пошел на обгон и не заметил пешехода

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В четверг, 3 октября, пожилая женщина угодила под колеса машины, пытаясь перейти дорогу по зебре на улице Северо-Крымская.

— Водитель такси за рулем Hyundai Solaris решил обогнать идущую впереди машину, но не заметил переходящую дорогу женщину. В итоге пенсионерка попала под машину, — рассказывают очевидцы.

Женщина выжила, но случайные свидетели долго не решались оказать ей помощь. Сначала казалось, что она погибла. Однако медики определили, что пострадавшая дышит и отвезли ее в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU