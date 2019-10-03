Осужденному экс-мэру Копейска отказали в досрочном освобождении из колонии

СЕГОДНЯ 19:18 2019-10-03T19:22:40+03:00

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Вячеслав Истомин, отбывающий срок за взятку, обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Однако против поблажек выступил прокурор Копейска.

— Прокурор не согласился с заявленным ходатайством и указал, что поведение осужденного за весь период отбывания наказания оставалось нестабильным и не свидетельствует о его примерном поведении. В совокупности с личностью Истомина и наличием действующих дисциплинарных взысканий это не позволяет говорить об условно-досрочном освобождении, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В итоге суд отказался сократить срок наказания.

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ИСТОЧНИК KP.RU