2019-10-03T21:38:35+03:00
Общество

Киоски «Роспечати» в Челябинске могут пустить с молотка

Спасти торговую сеть может только инвестор
Лидия ПЕСКОВА
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Наши читатели тоже покупают газету в киосках.Наши читатели тоже покупают газету в киосках.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Челябинская «Роспечать» оказалась в трудной финансовой ситуации. Арбитражный суд начал процедуру банкротства торговой сети. Если для «Роспечати» не найдется инвестор, киоски могут закрыться. «Роспечать» выступила поручителем по кредиту, который ее хозяева братья-олигархи Ананьевы взяли в банке «Траст». Просроченная задолженность достигла 60 млн рублей. Часть этих денег банк намерен вернуть, пустив с молотка газетные киоски.

— У нас много имущества: это здания и киоски. Если временный управляющий не найдет вариант оздоровления, придется все продавать. Но, может быть, найдется инвестор? Тогда мы продолжим работать, — заявил генеральный директор «Роспечати» Константин Федоринин журналистам «Коммерсанта».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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