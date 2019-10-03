«Трактор» в Минске не смог догнать минское «Динамо»

СЕГОДНЯ 21:43 2019-10-03T21:43:31+03:00

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Черно-белые в этом матче всегда находились в роли догоняющих. К шестой минуте «Трактор» уже проигрывал 0:2. В середине второго периода Эссе Виртанен сократил преимущество хозяев, но не прошло и минуты, как «Динамо» снова уходит вперед на две шайбы. Чуть позже в ворота черно-белых влетела еще одна шайба — 1:4.

Казалось бы, все кончено. Но в третьем отрезке матча свою первую шайбу в КХЛ забрасывает 19-летний Демид Мансуров делает счет 2:4. Интригу добавляет и Антон Глинки. После его шайбы интрига только увеличивается — 3:4. Но на этом запал «Трактора», к сожалению, закончился. А хозяева еще и «добили» счет, после замены голкипера Сухачева на шестого полевого игрока, забросив и пятую шайбу.

После 15 игр «Трактор» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ (13 очков).

5 октября челябинцы сыграют в Санкт-Петербурге с местным СКА.

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ИСТОЧНИК KP.RU