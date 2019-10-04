В Челябинской области пристраивают щенков, спасенных из-под завалов обрушенного дома

СЕГОДНЯ 06:17 2019-10-04T06:42:22+03:00

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В Копейске на стоянке собака Шура родила 10 щенков. Утащила их в развалины дома, а через два дня приехал грейдер и сравнял все. Щенки оказались под землей!

— Собака металась, звала на помощь… — рассказывает местная жительница Анжелла Медведева. — Люди раскопали, спасли. Щенки только начали подрастать, я дала объявление об их пристрое. И тут женщина спрашивает, где их можно посмотреть. Я по простоте сказала адрес. Этой же ночью приехали собачники и забрали Шуру со щенками в отлов! Мы их и оттуда вызволили. Сейчас щенкам по два месяца. Они здоровы, активны, привиты, обработаны от паразитов и глистов. Мы полностью берем на себя расход по их стерилизации. Можем привезти, куда скажете. Отслеживаем их дальнейшую жизнь. Остались четыре девочки и один кабель. Настрадались малыши. Им нужны хорошие хозяева.

Щенков спасли из-под завалов. Фото: Анжелла Медведева.

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ИСТОЧНИК KP.RU