Заместителя главы Сосновского района отправили в СИЗО

СЕГОДНЯ 06:27 2019-10-04T06:27:49+03:00

Чиновника из Челябинской области Игоря Азархина подозревают в мошенничестве на 46 миллионов

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1 октября в администрации Сосновского района прошли обыски: силовики изъяли документы по покупке здания под садик. После для допроса были приглашены первый замглавы района Игорь Азархин и начальник районного управления архитектуры Ольга Анель.

3 октября, суд вынес постановление об аресте Ахархина на два месяца. По информации СМИ, ему предъявлено обвинение в мошенничестве с выкупом здания по завышенной цене в 46 миллионов рублей. Это — особо крупный размер, афера может вылиться в лишение свободы сроком до 10 лет.

В Следственном комитете полагают, что у Азархина есть обширные связи в криминальных структурах, он может влиять на сотрудников администрации района, которые изобличили его в преступлении. Такие сведения предоставили в суд в УФСБ по региону. Азархин часто покидает пределы области. Потому суд и вынес решение об аресте.

Не исключено, что в деле появятся новые фигуранты.

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ИСТОЧНИК KP.RU