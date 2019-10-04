В Челябинске строительство сквера грозит взрослым деревьям

СЕГОДНЯ 07:32 2019-10-04T07:32:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Варварскими методами идет строительство сквера вдоль бульвара по проспекту Ленина в Челябинске. Горожане бьют тревогу: для прокладки коммуникаций подрубаются корни здоровых деревьев.

— На участке пр. Ленина, между зданием Гражданпроекта и ул. Лесопарковой, у восточного крыла главного корпуса ЮУрГУ, творится странное. Под прокладку кабеля для уличного освещения подрубаются корни. Деревья погибнут. А когда-то каждое дерево поштучно подбиралось для бульвара, — сообщила в группе «Зеленый город» социальной сети ВКонтакте горожанка.

Челябинцев беспокоит продолжающаяся варварская вырубка деревьев и неумелая обрезка зеленых насаждений. Активистам очевидно, что город с большой задачей по озеленению сам не справится.

Эколого-патриотическое движение России приглашает на общественные обсуждения по проблеме городского озеленения. Двери открыты для чиновников мэрии, представителей контролирующих органов, общественников, предпринимателей, неравнодушны граждан.

Встреча состоится 23 октября, в среду, в конференц-зале гостиницы «Алмаз» (улица Лесопарковая, 15) с 16.00 до 18.00.

А в субботу, 5 октября, с 12.00 до 14.00 в сквере «Андреевский», на перекрестке ул. Воровского и Худякова, пройдет пикет. Девиз «Требуем реальных посадок» — он и про озеленение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU