2019-10-04T07:32:55+03:00
Общество

В Челябинске строительство сквера грозит взрослым деревьям

Для прокладки кабеля уличного освещения подрубаются корни взрослых растений
Ольга АНТОНОВА
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Корни деревьев подрублены под прокладку кабеля. Фото: группа "Зеленый город" vk.comКорни деревьев подрублены под прокладку кабеля. Фото: группа "Зеленый город" vk.com
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Варварскими методами идет строительство сквера вдоль бульвара по проспекту Ленина в Челябинске. Горожане бьют тревогу: для прокладки коммуникаций подрубаются корни здоровых деревьев.

— На участке пр. Ленина, между зданием Гражданпроекта и ул. Лесопарковой, у восточного крыла главного корпуса ЮУрГУ, творится странное. Под прокладку кабеля для уличного освещения подрубаются корни. Деревья погибнут. А когда-то каждое дерево поштучно подбиралось для бульвара, — сообщила в группе «Зеленый город» социальной сети ВКонтакте горожанка.

Челябинцев беспокоит продолжающаяся варварская вырубка деревьев и неумелая обрезка зеленых насаждений. Активистам очевидно, что город с большой задачей по озеленению сам не справится.

Эколого-патриотическое движение России приглашает на общественные обсуждения по проблеме городского озеленения. Двери открыты для чиновников мэрии, представителей контролирующих органов, общественников, предпринимателей, неравнодушны граждан.

Встреча состоится 23 октября, в среду, в конференц-зале гостиницы «Алмаз» (улица Лесопарковая, 15) с 16.00 до 18.00.

А в субботу, 5 октября, с 12.00 до 14.00 в сквере «Андреевский», на перекрестке ул. Воровского и Худякова, пройдет пикет. Девиз «Требуем реальных посадок» — он и про озеленение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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