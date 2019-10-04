В Челябинске такси угодило под фуру

СЕГОДНЯ 07:50 2019-10-04T07:50:59+03:00

В ночном ДТП пострадали водитель авто и пассажир

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В пятницу, 4 октября, около 00.43, на перекрестке пр. Победы и ул. Чичерина автомобиль «Яндекс Такси» столкнулся с грузовиком MAN.

Фото ДТП появились в группе «Челябинский транспорт» социальной сети ВКонтакте. В ДТП пострадали 27-летний водитель и его 21-летний пассажир. Кузов легкового брендированного автомобиля сплющен.

«Скорее всего, таксист несся, как сумасшедший: ночные улицы полупустые», — рассуждает подписчик группы.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, раненые на «скорых» доставлены в больницы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Брендированная легковушка такси сплющена. В больнице таксист и его пассажир. Фото: группа "Челябинский транспорт" vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU