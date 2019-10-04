2019-10-04T08:41:30+03:00
Общество

В Челябинской области юристы рекламируют услуги на трагедии в ДТП

В Интернете появилась информация о бездействии силовиков
Ольга АНТОНОВА
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Фото с места сельского ДТП: машина разбита, пассажир в больнице, водитель сбежала. Фото: группа "Управление ГИБДД по Челябинской области" vk.comФото с места сельского ДТП: машина разбита, пассажир в больнице, водитель сбежала. Фото: группа "Управление ГИБДД по Челябинской области" vk.com
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Ранним утром 30 августа в Нязепетровске 18-летняя девушка за рулем «девятки» не справилась с управлением и врезалась в опору линии электропередач. С места ДТП водительница сбежала, оставив в искореженной машине пострадавшего пассажира, 24-летнего парня.

Полиция быстро отыскала нарушительницу правил дорожного движения. Пострадавший попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас в соцсетях появилась информация о том, что полиция до сих пор не определилась с тяжестью преступления. Некая юридическая контора заявляет, что полиция бездействует. И теперь, выходит, за дело берутся юристы-правдорубы. Под гневным обличительным постом — ссылка на юридическую контору из Екатеринбурга.

— Уголовное дело возбуждено в тот же день по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения». Пока по части первой. Но, скорее всего, дело будет переквалифицировано по второй части статьи из-за причинения тяжкого вреда здоровью и оставления места совершения ДТП. Мы ждем проведения судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить степень тяжести травм пострадавшего. Для этого парень должен поправиться. Я знаю, что его сначала отправили в областную больницу в Челябинск, потом перевели в Кыштым, сейчас он в Нязепетровске. Расследование дела продолжается, — заявил корреспонденту КП-Челябинск начальник отдела ГИБДД по Нязепетровску Михаил Брагин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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