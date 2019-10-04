2019-10-04T09:03:04+03:00
Происшествия

В Челябинске будут судить вора сувениров из купе проводника

Житель Оренбурга украл четыре флешки с символикой РЖД
Ольга АНТОНОВА
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Пока проводника не было в купе, вор похитил четыре флешки.Пока проводника не было в купе, вор похитил четыре флешки.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Челябинске завершено расследование уголовного дела против 18-летнего жителя Оренбурга. Юноша украл корпоративные сувениры РЖД.

Четыре флешки исчезли из служебного купе поезда Челябинск — Москва в июне этого года. Состав стоял на путях станции Челябинск — Главный. Проводница вызвала полицейских.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, похитителя полицейские нашли. Им оказался житель Оренбурга. Парень подрабатывал на железной дороге и знал, где хранятся сувениры. В день кражи он зашел в пустое купе и вынес четыре USB-накопителя, которые предназначались для продажи.

Взяли злоумышленника по горячим следам, на вокзале Челябинска. Похищенное изъято. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, перевалил за 2,6 тыс руб.

Теперь парня ждет суд по статье «Кража». Ему грозит штраф — до 80 тысяч рублей. Или исправительные работы сроком до года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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