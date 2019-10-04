2019-10-04T09:53:18+03:00
Общество

«Виноваты кошки»: Роспотребнадзор назвал причину вспышки лишая в Копейске

От заразной болезни лечатся школьники и детсадовцы
Лидия ПЕСКОВА
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Заразить детей могли кошки.Заразить детей могли кошки.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Роспотребнадзор подтвердил, что в Копейске вспышка лишая среди детей. За месяц медики зарегистрировали 12 случаев заражения микроспорией. Вероятным источником заражения санитарные врачи называют домашних и уличных кошек.

Девять из 12 зараженных детей — ученики 13-й школы, еще трое детишек посещают детский сад № 37. Все они заразились дома. Случаев распространения лишая в школе, о чем рассказывали в социальных сетях напуганные горожане, не выявлено.

Чтобы не допустить дальнейшее распространение болезни, в школе провели дезинфекцию, усилен дезрежим, а всех ребят, контактировавших с заболевшими, каждый день осматривает врач-дерматолог. Ученикам классов, где есть заболевшие, запрещено посещать чужие кабинеты. В самой школе теперь на время карантина отменили культурно-массовые мероприятия.

— Родители оповещены о ситуации и мерах профилактики микроспории через систему «Сетевой город», «молнией» на дверях школы, медработник и дерматолог провели беседы с детьми. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, — говорят в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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