Челябинск удивил свадебный кортеж из четырех фур

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-04T10:03:10+03:00

Наряженные тягачи даже не влезли на парковку у ЗАГСа

Изменить размер текста: A A

Соцсети облетело видео, как по одной из улиц Тракторозаводского района едут большегрузы, украшенные шариками и лентами. Как и принято на свадьбах, мощные автомобили громко сигналили.

— Наверное, дальнобойщик женится, — предположили пользователи соцсетей и попали в самую точку.

Необычный кортеж организовали Анатолий и Наталья Незаметдиновы. Анатолий дальнобойщик, водитель-экспедитор, потому пара и выбрала большегрузы для свадебного «трансфера». КП-Челябинск супруги рассказали, что их кортеж даже не влез на парковку у ЗАГСа. Потому тягачи встали вереницей на обочине.

— После регистрации мы отправились на катание. Оно длилось больше пяти часов. Ездили в парк Гагарина, храм Божией Матери на ЧМЗ, Сад Победы на ЧТЗ — мы долго жили в этом районе. Маршрут специально разрабатывали, выбирали улицы, по которым можно ехать на фурах. Прохожие улыбались, кто-то даже кричал пожелания. Автомобилисты поддерживали и сигналили нам, — вспоминает Наталья.

Сейчас молодожены отправились в свадебное путешествие — тоже на фуре. Больше фото с их необычной свадьбы можно посмотреть здесь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/735356" frameborder="0"></iframe> Свадебный кортеж из фур в Челябинске.Видео: vk.com/«Подслушано ЧТЗ»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU