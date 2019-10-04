2019-10-04T10:03:10+03:00
Общество

Челябинск удивил свадебный кортеж из четырех фур

Наряженные тягачи даже не влезли на парковку у ЗАГСа
Валентина ВАГАНОВА
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Жители Челябинска сыграли свадьбу на фурах. Фото героев публикацииЖители Челябинска сыграли свадьбу на фурах. Фото героев публикации
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Соцсети облетело видео, как по одной из улиц Тракторозаводского района едут большегрузы, украшенные шариками и лентами. Как и принято на свадьбах, мощные автомобили громко сигналили.

— Наверное, дальнобойщик женится, — предположили пользователи соцсетей и попали в самую точку.

Необычный кортеж организовали Анатолий и Наталья Незаметдиновы. Анатолий дальнобойщик, водитель-экспедитор, потому пара и выбрала большегрузы для свадебного «трансфера». КП-Челябинск супруги рассказали, что их кортеж даже не влез на парковку у ЗАГСа. Потому тягачи встали вереницей на обочине.

— После регистрации мы отправились на катание. Оно длилось больше пяти часов. Ездили в парк Гагарина, храм Божией Матери на ЧМЗ, Сад Победы на ЧТЗ — мы долго жили в этом районе. Маршрут специально разрабатывали, выбирали улицы, по которым можно ехать на фурах. Прохожие улыбались, кто-то даже кричал пожелания. Автомобилисты поддерживали и сигналили нам, — вспоминает Наталья.

Сейчас молодожены отправились в свадебное путешествие — тоже на фуре. Больше фото с их необычной свадьбы можно посмотреть здесь.

Свадебный кортеж из фур в Челябинске.Видео: vk.com/«Подслушано ЧТЗ»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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