Челябинск удивил свадебный кортеж из четырех фур
Соцсети облетело видео, как по одной из улиц Тракторозаводского района едут большегрузы, украшенные шариками и лентами. Как и принято на свадьбах, мощные автомобили громко сигналили.
— Наверное, дальнобойщик женится, — предположили пользователи соцсетей и попали в самую точку.
Необычный кортеж организовали Анатолий и Наталья Незаметдиновы. Анатолий дальнобойщик, водитель-экспедитор, потому пара и выбрала большегрузы для свадебного «трансфера». КП-Челябинск супруги рассказали, что их кортеж даже не влез на парковку у ЗАГСа. Потому тягачи встали вереницей на обочине.
— После регистрации мы отправились на катание. Оно длилось больше пяти часов. Ездили в парк Гагарина, храм Божией Матери на ЧМЗ, Сад Победы на ЧТЗ — мы долго жили в этом районе. Маршрут специально разрабатывали, выбирали улицы, по которым можно ехать на фурах. Прохожие улыбались, кто-то даже кричал пожелания. Автомобилисты поддерживали и сигналили нам, — вспоминает Наталья.
Сейчас молодожены отправились в свадебное путешествие — тоже на фуре. Больше фото с их необычной свадьбы можно посмотреть здесь.
Свадебный кортеж из фур в Челябинске.Видео: vk.com/«Подслушано ЧТЗ»
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ИСТОЧНИК KP.RU