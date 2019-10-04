Светящийся конь появился на дорогах Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-04T10:05:27+03:00

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Златоуст поэтично величают городом крылатого коня. Пегас изображен на гербе вотчины уральских мастеров. Здесь в районе поселка Красная горка установили скульптуру золотой лошади. Фигуру украшает гирлянда, которая будет подсвечивать монумент в темное время суток. Об этом пишет сайт Hornews.com.

Местные жители рады скульптуре. Ведь она не только станет украшением, но и осветит дорогу — в этих краях с этим есть проблемы. Кстати, кроме крылатого коня дорожные службы добавили и уличные фонари.

Пегаса Златоусту подарили в честь 265-летия города. Праздник отмечали 11 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU