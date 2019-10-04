В центре Челябинска на три дня закрывают движение
В Челябинске вечером пятницы, 4 октября закрывают движение на улице Труда. Будут ремонтировать теплотрассу. Раскопки идут в районе перекрестка с улицей Пушкина.
Движение откроют вечером понедельника, 7 октября. До этого времени лучше выбрать другой маршрут из центра в Тракторозаводский район.
— На время проведением работ на теплотрассе также закрывается движение трамваев маршрута №5. Вагоны перестанут ходит по Труда с 15.00 4 октября до вечера 7 октября. Движение этих вагонов маршрута будет организовано по Карла Маркса, — сообщили в администрации Челябинска.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU