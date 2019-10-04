2019-10-04T10:16:38+03:00
Общество

В центре Челябинска на три дня закрывают движение

Из-за этого трамваи изменят маршрут
Андрей АБРАМОВ
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На улице Труда в Челябинске закроют движение.На улице Труда в Челябинске закроют движение.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске вечером пятницы, 4 октября закрывают движение на улице Труда. Будут ремонтировать теплотрассу. Раскопки идут в районе перекрестка с улицей Пушкина.

Движение откроют вечером понедельника, 7 октября. До этого времени лучше выбрать другой маршрут из центра в Тракторозаводский район.

— На время проведением работ на теплотрассе также закрывается движение трамваев маршрута №5. Вагоны перестанут ходит по Труда с 15.00 4 октября до вечера 7 октября. Движение этих вагонов маршрута будет организовано по Карла Маркса, — сообщили в администрации Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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