2019-10-04T10:25:37+03:00
Общество

В торговых комплексах Челябинска бесплатно поставят прививки от гриппа

На процедуру захватите паспорт и полис
Андрей АБРАМОВ
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Сделать прививку от гриппа в Челябинске можно бесплатно.Сделать прививку от гриппа в Челябинске можно бесплатно.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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5 октября у жителей Челябинска есть возможность бесплатно привиться от гриппа. Медицинские бригады будут работать в крупных ТРК города. Поставить прививку могут все желающие старше 18 лет. На процедуру захватите медицинский полис и паспорт.

— Пред прививкой проводится осмотр пациента и консультация со специалистом. Кроме профилактических акций, обезопасить себя от гриппа все желающие могут в челябинских поликлиниках, кабинеты вакцинопрофилактики работают в две смены, включая суббот, — рассказала начальник Управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова.

Акции пройдут:

— в «Торговом центре» с 10.00 до 16.00 (ул. Каслинская, 64);

— в ТРК «Горки» с 12.00 до 16.00 (ул. Артиллерийская, 136);

— в ТК «Андреевский» с 10.00 до 18.00 (ул. Гагарина, 4б);

— в ТК «Леруа Мерлен» с 10.00 до 15.00 (Копейское шоссе, 64);

— в ТК «Фиеста» с 12.00 до 17.00 (ул. Молодогвардейцев, 7).

ИСТОЧНИК KP.RU

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