В торговых комплексах Челябинска бесплатно поставят прививки от гриппа
5 октября у жителей Челябинска есть возможность бесплатно привиться от гриппа. Медицинские бригады будут работать в крупных ТРК города. Поставить прививку могут все желающие старше 18 лет. На процедуру захватите медицинский полис и паспорт.
— Пред прививкой проводится осмотр пациента и консультация со специалистом. Кроме профилактических акций, обезопасить себя от гриппа все желающие могут в челябинских поликлиниках, кабинеты вакцинопрофилактики работают в две смены, включая суббот, — рассказала начальник Управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова.
Акции пройдут:
— в «Торговом центре» с 10.00 до 16.00 (ул. Каслинская, 64);
— в ТРК «Горки» с 12.00 до 16.00 (ул. Артиллерийская, 136);
— в ТК «Андреевский» с 10.00 до 18.00 (ул. Гагарина, 4б);
— в ТК «Леруа Мерлен» с 10.00 до 15.00 (Копейское шоссе, 64);
— в ТК «Фиеста» с 12.00 до 17.00 (ул. Молодогвардейцев, 7).
ИСТОЧНИК KP.RU