2019-10-04T10:39:17+03:00
Общество

В Челябинске появился новый маршрут микроавтобусов №47

Он соединит Чурилово и ЧМЗ
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске запустили маршрутки №47.В Челябинске запустили маршрутки №47.Фото: Андрей АБРАМОВ
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4 октября на дороги Челябинска выходят маршрутки №47. Они свяжут жилой микрорайон Чурилово с Северо-Востоком и Металлургическим районом. Об этом рассказали в Управлении транспорта.

Маршрут №47 в Челябинске следует «Сергея Герасимова — ЧМК». Обратите внимание, что маршрутки принадлежат частникам. Это значит, что цену ставят какую пожелают. Всего обещают вывести 11 маршруток. В среднем интервал движения составит 10-12 минут.

Отправление первого рейса 6:00.

Отправление последнего рейса 21:36.

Как идет маршрут №47 в Челябинске

Сергея Герасимова, Трашутина, Эльтонская 1-я, Зальцмана, проспект Виктора Давыдова, Хохрякова, Мамина, Бажова, проспект Победы, Героев Танкограда, Северный Луч, Свердловский тракт, Черкасская, шоссе Металлургов, Румянцева, 60-летия Октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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