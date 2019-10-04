В Челябинске появился новый маршрут микроавтобусов №47
4 октября на дороги Челябинска выходят маршрутки №47. Они свяжут жилой микрорайон Чурилово с Северо-Востоком и Металлургическим районом. Об этом рассказали в Управлении транспорта.
Маршрут №47 в Челябинске следует «Сергея Герасимова — ЧМК». Обратите внимание, что маршрутки принадлежат частникам. Это значит, что цену ставят какую пожелают. Всего обещают вывести 11 маршруток. В среднем интервал движения составит 10-12 минут.
Отправление первого рейса 6:00.
Отправление последнего рейса 21:36.
Как идет маршрут №47 в Челябинске
Сергея Герасимова, Трашутина, Эльтонская 1-я, Зальцмана, проспект Виктора Давыдова, Хохрякова, Мамина, Бажова, проспект Победы, Героев Танкограда, Северный Луч, Свердловский тракт, Черкасская, шоссе Металлургов, Румянцева, 60-летия Октября.
ИСТОЧНИК KP.RU