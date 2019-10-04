2019-10-04T10:59:53+03:00
Спорт

«И пионер и пенсионер»: челябинцев зовут на массовые спортивные соревнования с крутыми призами

5 октября в субботу в поселке Новосинеглазово (Советский р-н, ул. Громова,2) стартует фестиваль «Здоровое поколение»
Андрей СОКОЛОВ
Поделиться:
В Челябинске стартует фестиваль «Здоровое поколение»В Челябинске стартует фестиваль «Здоровое поколение»Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уникальность праздника в том, что в нем могут принять участие как дети, так и взрослые: любой житель Челябинска.

В рамках программы пройдут спортивно-зрелищные мероприятия и состязания по трем направлениям:

1 — массовый молодежный забег (школьники);

2 — фитнес состязания (любой возраст);

3 — первые соревнования по скандинавской ходьбе (55+).

Успей подать заявку: vladpvn@mail.ru (см. Положение и Форму заявки).

Призы и подарки гарантированы: от фена до смартфона и планшета

Мероприятие проводится в рамках социальных и благотворительных проектов ОМК-партнерство (Трубодеталь).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ММК загорелся кислородный цех
На цинковом заводе объяснили, что стало причиной масштабного выброса пара в Челябинске
В Челябинске стартует судебный процесс против похитителей нефти
Смертность рабочих выросла на заводах Челябинской области
Банк УРАЛСИБ запустил официальный канал в WhatsApp
Тирану из Златоуста, убившему мать троих детей, предъявили обвинение
Свежая травма помогла жителю Челябинска устроиться на работу
Обманутые дольщики Челябинска напуганы, что на свободу выходит главный фигурант многомиллионной аферы
Такси задавило женщину-пешехода на Северо-Западе Челябинска
Выбросы на Свердловском тракте напугали жителей Челябинска
Задержан житель Челябинска, который пришел в банк с гранатой
В Челябинске появился новый маршрут микроавтобусов №47
В торговых комплексах Челябинска бесплатно поставят прививки от гриппа
Банкоматная сеть ВТБ станет полностью бесконтактной
В центре Челябинска на три дня закрывают движение
Светящийся конь появился на дорогах Челябинской области
Челябинск удивил свадебный кортеж из четырех фур
«Виноваты кошки»: Роспотребнадзор назвал причину вспышки лишая в Копейске
В Челябинске будут судить вора сувениров из купе проводника
В Челябинской области юристы рекламируют услуги на трагедии в ДТП
В Челябинске такси угодило под фуру
В Челябинске строительство сквера грозит взрослым деревьям
Заместителя главы Сосновского района отправили в СИЗО
В Челябинской области пристраивают щенков, спасенных из-под завалов обрушенного дома
90-летняя старушка сидит на заборе в Челябинской области
В Челябинске спасли от садистов собачью семью, засыпанную красным перцем