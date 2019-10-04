«И пионер и пенсионер»: челябинцев зовут на массовые спортивные соревнования с крутыми призами

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-04T10:59:53+03:00

5 октября в субботу в поселке Новосинеглазово (Советский р-н, ул. Громова,2) стартует фестиваль «Здоровое поколение»

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Уникальность праздника в том, что в нем могут принять участие как дети, так и взрослые: любой житель Челябинска.

В рамках программы пройдут спортивно-зрелищные мероприятия и состязания по трем направлениям:

1 — массовый молодежный забег (школьники);

2 — фитнес состязания (любой возраст);

3 — первые соревнования по скандинавской ходьбе (55+).

Успей подать заявку: vladpvn@mail.ru (см. Положение и Форму заявки).

Призы и подарки гарантированы: от фена до смартфона и планшета

Мероприятие проводится в рамках социальных и благотворительных проектов ОМК-партнерство (Трубодеталь).

ИСТОЧНИК KP.RU