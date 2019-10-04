«И пионер и пенсионер»: челябинцев зовут на массовые спортивные соревнования с крутыми призами
Уникальность праздника в том, что в нем могут принять участие как дети, так и взрослые: любой житель Челябинска.
В рамках программы пройдут спортивно-зрелищные мероприятия и состязания по трем направлениям:
1 — массовый молодежный забег (школьники);
2 — фитнес состязания (любой возраст);
3 — первые соревнования по скандинавской ходьбе (55+).
Успей подать заявку: vladpvn@mail.ru (см. Положение и Форму заявки).
Призы и подарки гарантированы: от фена до смартфона и планшета
Мероприятие проводится в рамках социальных и благотворительных проектов ОМК-партнерство (Трубодеталь).
ИСТОЧНИК KP.RU