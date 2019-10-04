Задержан житель Челябинска, который пришел в банк с гранатой

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-04T10:53:38+03:00

За вооруженный налет ему грозит до 10 лет колонии

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30 сентября в отделение банка на Свердловском проспекте зашел посетитель. Огляделся по сторонам и выхватил предмет, похожий на гранату. Потребовал от сотрудников банка отдать ему деньги. Работники не растерялись и нажали тревожную кнопку. Налетчику удалось уйти, однако уголовный розыск задержал подозреваемого.

Ему 32 года. 3 октября суд отправил его на время следствия в изолятор. Пока не сообщается, были ли граната у него в руке настоящей — или это муляж. Известно, что во время преступления никто из клиентов или работников банка не пострадал.

По статье за вооруженное разбойное нападение подозреваемому грозит до 10 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU