Выбросы на Свердловском тракте напугали жителей Челябинска
Днем 4 октября соцсети заполонили кадры жителей Челябинска, сделанные на Свердловском тракте. В районе Цинкового завода дорогу заполонила пелена дыма. Одни подумали, что на предприятии начался пожар. Другие предположили, что произошел мощный выброс.
Однако на деле ЧП не произошло. В МЧС уточнили, что на территории цинкового завода случился выброс пара. На самом предприятии пояснили, что это было запланировано в рамках технологического процесса очистки труб. Бизнес уверяет, что опасности пар не представляет.
Тем интереснее выглядят сообщения в социальных сетях о том, что в районе Свердловского тракта отвратительно пахнет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU