Выбросы на Свердловском тракте напугали жителей Челябинска

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-04T11:45:18+03:00

Но предприятие, которое стало источником, говорит, что ничего опасного в них нет

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Днем 4 октября соцсети заполонили кадры жителей Челябинска, сделанные на Свердловском тракте. В районе Цинкового завода дорогу заполонила пелена дыма. Одни подумали, что на предприятии начался пожар. Другие предположили, что произошел мощный выброс.

Однако на деле ЧП не произошло. В МЧС уточнили, что на территории цинкового завода случился выброс пара. На самом предприятии пояснили, что это было запланировано в рамках технологического процесса очистки труб. Бизнес уверяет, что опасности пар не представляет.

Тем интереснее выглядят сообщения в социальных сетях о том, что в районе Свердловского тракта отвратительно пахнет.

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ИСТОЧНИК KP.RU